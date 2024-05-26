«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шэньчжэнь», продлив беспроигрышную серию до 14 матчей

Завершился матч 14-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 14-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Шанхай Шэньхуа» Сефас Малеле.

Подопечные российского специалиста не проигрывают в китайском чемпионате на протяжении 14 матчей, в которых они 11 раз одержали победу и три раза разделили очки с соперниками.

После 14 туров Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 36 очков и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Шанхай Порт» на шесть очков, однако у этой команды есть два матча в запасе.

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