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Хави проведёт переговоры с «Челси» — журналист Алмейда

Хави проведёт переговоры с «Челси» — журналист Алмейда
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Лондонский «Челси» намерен провести переговоры с главным тренером «Барселоны» Хави, который покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Педро Алмейда в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «Челси» хотят оценить, подходит ли испанский специалист на должность нового главного тренера лондонского клуба.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить Хави из-за всё более растущих требований специалиста по усилению состава команды, а также после публичного заявления испанского специалиста о сложности подобного усиления ввиду тяжёлого финансового положения сине-гранатовых.

По итогам нынешнего сезона АПЛ «Челси» занял шестое место.

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