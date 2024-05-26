Церемония премии РПЛ: претенденты на награду открытия сезона

Сегодня, 26 мая, состоится церемония премии Герои РПЛ. Прямую трансляцию данного мероприятия можно будет посмотреть в группе «Матч ТВ» в социальной сети VK. Начало трансляции — в 18:00 мск.

В число финалистов в номинации «Открытие сезона» Российской Премьер-Лиги вошли три футболиста:

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА);

Никита Салтыков («Крылья Советов»);

Бителло («Динамо»).

Напомним, в нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 22 матчах РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и 11 ассистами. Салтыков сыграл в 29 матчах чемпионата России, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Бителло принял участие в 23 встречах (восемь голов и два ассиста).

По итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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