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Дмитрий Радченко: «Балтику», в отличие от «Сочи», очень жалко

Дмитрий Радченко: «Балтику», в отличие от «Сочи», очень жалко
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о вылетевших командах по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Мне очень жалко «Балтику», потому что мы видели, как они проводили вторую часть сезона. Но в концовке команде чуть не хватило. «Балтика» сплотилась и играла ожесточённые матчи. Команда билась, понимая, что её давно похоронили, но это было не так. Поэтому даже до последнего тура балтийцы имели шанс остаться в РПЛ. А «Сочи» мне не жалко. Мне бы очень хотелось, чтобы «Сочи», который боролся за самые высокие места при Федотове, сделал выводы, почему так произошло. Это менеджмент клуба. Это очень похожая ситуация, как в «Спартаке», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, калининградская «Балтика» с 26 очками и «Сочи», имеющий в активе 24 очка, завершили сезон в зоне прямого вылета.

Итоговая турнирная таблица РПЛ
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