КДК РФС оштрафовал «Зенит» по итогам матча с ЦСКА на 140 тыс. рублей

Сегодня, 24 марта, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором было принято решение оштрафовать «Зенит» на 140 тыс. рублей по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2), сообщается на официальном сайте РФС.
Оба клуба оштрафованы на 80 и 60 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Ещё по 50 тыс. рублей в качестве штрафа назначены «Зениту» и ЦСКА за массовые нарушения зрителями санитарного регламента. К тому же, санкт-петербургский клуб оштрафован ещё на 10 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники.
«Ростов», «Ротор» и «Рубин» также оштрафованы за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. За нарушение санитарного регламенты оштрафованы «Ротор», «Ростов», «Локомотив», «Рубин», «Уфа» и «Динамо».
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