Тренер сборной Нидерландов: результат разочаровывает, но турки были убийственно эффективны

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Турции (2:4).



«Нельзя вешать нос. Это первый матч отбора чемпионата мира из десяти. Мы должны убедиться, что больше не будем так разбрасываться очками. Почему я спокоен? Я не должен лить слёзы, верно? Мы проиграли достойному сопернику. Только… мы должны обыгрывать такие команды.



Сопернику сопутствовала удача, учитывая голы. Мы много владели мячом, у нас было несколько опасных моментов. После перерыва нужно было сразу поднять темп. Мы играли медленно. Я верю в команду и не могу сказать, что игроки сборной Нидерландов не старались изо всех сил. Результат разочаровывает, но турки были убийственно эффективны», — приводит слова де Бура NOS.nl.

Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022. Команды забили шесть голов на двоих