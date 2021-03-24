Тренер сборной Нидерландов: результат разочаровывает, но турки были убийственно эффективны

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Турции (2:4).
«Нельзя вешать нос. Это первый матч отбора чемпионата мира из десяти. Мы должны убедиться, что больше не будем так разбрасываться очками. Почему я спокоен? Я не должен лить слёзы, верно? Мы проиграли достойному сопернику. Только… мы должны обыгрывать такие команды.
Сопернику сопутствовала удача, учитывая голы. Мы много владели мячом, у нас было несколько опасных моментов. После перерыва нужно было сразу поднять темп. Мы играли медленно. Я верю в команду и не могу сказать, что игроки сборной Нидерландов не старались изо всех сил. Результат разочаровывает, но турки были убийственно эффективны», — приводит слова де Бура NOS.nl.
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