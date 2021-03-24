Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022. Команды забили шесть голов на двоих

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Турции принимала национальную команду Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз. На 34-й минуте Йылмаз успешно реализовал пенальти и оформил дубль. В начале второго тайма, на 46-й минуте, турецкий хавбек Хакан Чалханоглу довёл счёт до разгромного. На 75-й минуте полузащитник сборной Нидерландов Дави Классен сократил отставание в счёте. Через 1 минуту форвард Люк де Йонг забил второй гол голландской команды в этой встрече. На 81-й минуте Йылмаз оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.



Турция набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G. Нидерланды (0) — на последнем, 6-м месте.