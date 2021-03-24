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Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022. Команды забили шесть голов на двоих

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Турция обыграла Нидерланды в матче отбора ЧМ-2022. Команды забили шесть голов на двоих
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Турции принимала национальную команду Нидерландов. Встреча прошла на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 15-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Турции Бурак Йылмаз. На 34-й минуте Йылмаз успешно реализовал пенальти и оформил дубль. В начале второго тайма, на 46-й минуте, турецкий хавбек Хакан Чалханоглу довёл счёт до разгромного. На 75-й минуте полузащитник сборной Нидерландов Дави Классен сократил отставание в счёте. Через 1 минуту форвард Люк де Йонг забил второй гол голландской команды в этой встрече. На 81-й минуте Йылмаз оформил хет-трик и установил итоговый счёт встречи.

Турция набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы G. Нидерланды (0) — на последнем, 6-м месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа G. 1-й тур
24 марта 2021, среда. 20:00 МСК
Турция
Окончен
4 : 2
Нидерланды
1:0 Йылмаз – 15'   2:0 Йылмаз – 34' (пен)   3:0 Чалханоглу – 46'   3:1 Классен – 75'   3:2 де Йонг – 76'   4:2 Йылмаз – 81'
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