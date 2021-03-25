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Артём Дзюба вышел на чистое второе место по числу голов за сборную России

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Артём Дзюба вышел на чистое второе место по числу голов за сборную России
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Нападающий сборной России Артём Дзюба вышел на чистое второе месте по числу голов за национальную команду. В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Мальты принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Та-Кали» в городе Та-Кали (Мальта) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Один из голов за сборную России забил Артём Дзюба. Это стал его 27-й гол за сборную. Таким образом, он обошёл Владимира Бесчастных, у которого было 26 голов за сборную. Больше них забил только Александр Кержаков — 30 голов.

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

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