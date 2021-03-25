Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Василий Уткин: у сборной России в матче с Мальтой не было ни стиля, ни рисунка

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Василий Уткин: у сборной России в матче с Мальтой не было ни стиля, ни рисунка
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу сборной России в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты (3:1).

«Победа есть победа. И игра с Мальтой разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в 5 ближайших дней. Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», — написал Уткин в своём Телаграм-канале.

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.

«Настоящий праздник на Никольской!» Что говорят об игре сборной России
Победу над Мальтой наши болельщики восприняли с юмором.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021