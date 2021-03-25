Василий Уткин: у сборной России в матче с Мальтой не было ни стиля, ни рисунка

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу сборной России в матче первого тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с национальной командой Мальты (3:1).

«Победа есть победа. И игра с Мальтой разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в 5 ближайших дней. Но сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны», — написал Уткин в своём Телаграм-канале.

Сборная России набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н отборочного турнира ЧМ-2022. Мальта (0) — на 6-м месте. Соперниками команд по группе Н являются сборные Словении, Словакии, Кипра и Хорватии.