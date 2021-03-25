Александр Соболев: Мальта — очень хорошая команда. После их гола получились «качели»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о победе в матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:1), в котором ему удалось забить мяч.



«Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось. Довольно организованная, не боялись играть, и игра была непростой на самом деле. И после гола Мальты получились небольшие «качели». У них были моменты. Хорошо, что мы забили и спокойно завершили матч победой.



Что случилось во втором тайме? Наверное, Мальта включилась — стала больше прессинговать и держать мяч. Довольно неплохая команда, забили гол хороший. 2:1 — уже не такой комфортный счёт, нам немного тяжелее стало», — сказал Соболев в ролике на YouTube-канале сборной России.

«Это очень грустно, но сборная Мальты играет в футбол ничуть не хуже нас». Аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров сильно разочарован стартовым матчем команды Станислава Черчесова в отборе к ЧМ-2022.