Александр Соболев: Мальта — очень хорошая команда. После их гола получились «качели»

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев высказался о победе в матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:1), в котором ему удалось забить мяч.
«Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось. Довольно организованная, не боялись играть, и игра была непростой на самом деле. И после гола Мальты получились небольшие «качели». У них были моменты. Хорошо, что мы забили и спокойно завершили матч победой.
Что случилось во втором тайме? Наверное, Мальта включилась — стала больше прессинговать и держать мяч. Довольно неплохая команда, забили гол хороший. 2:1 — уже не такой комфортный счёт, нам немного тяжелее стало», — сказал Соболев в ролике на YouTube-канале сборной России.
«Это очень грустно, но сборная Мальты играет в футбол ничуть не хуже нас». Аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров сильно разочарован стартовым матчем команды Станислава Черчесова в отборе к ЧМ-2022.
- 25 марта 2021
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