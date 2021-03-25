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Агент Жоржиньо рассказал о возможном возвращении футболиста в «Наполи»

Агент Жоржиньо рассказал о возможном возвращении футболиста в «Наполи»
Футбол / Англия 0
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Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в Серию А.

«Мы часто слышим о разговорах по поводу возвращения моего клиента в Италию. Конечно, Томас Тухель считает Жоржиньо ключевым игроком, и это то, о чём мы должны помнить. Однако возвращение в «Наполи» не стало бы шагом назад с точки зрения карьеры. Это один из лучших клубов Италии, а Жоржиньо — игрок сборной Италии.

Кроме того, нам, очевидно, придётся решить кое-какие финансовые вопросы. Мы знаем, что в «Челси» полно сильных полузащитников. Если мы не продлим контракт, то уже скоро попробуем вернуться в Италию», — цитирует Жоао Сантоса Tribal Football.

Жоржиньо стал футболистом «Челси» летом 2018 года, перейдя из «Наполи» за € 57 млн. Его контракт с синими рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает натурализованного итальянца в € 45 млн.

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