Златко Захович: в 2009-м Словения легко победила Россию. И сейчас мы победим!

Лучший бомбардир в истории сборной Словении Златко Захович поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года со сборной России.



«Россия — большая команда, большие игроки, большой тренер. Но Словения победит. Как в 2009-м? Нет. Тогда у нас все знали, что победа станет лёгкой. И мы легко выиграли. Сейчас будет не так. Тогда это случилось очень легко! И сейчас мы победим! Только не так легко. Но счёт тоже будет что-то вроде 1:0. Для нас этого достаточно.



Россия выросла, говорю же. У вас очень хорошая команда, но мы, повторю, победим в один мяч. Люблю русских, Россия — моя любимая страна. Мы же с вами славянские люди, я большой фанат вашего президента. Он босс, очень уважаю его. Но поймите, я словенец и в матчах с другими сборными всегда стану поддерживать своих соотечественников», — цитирует Заховича «Спорт-экспресс».

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