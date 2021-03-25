Габулов — о матче с Мальтой: штаб сборной сделал максимум. Самое важное — победа

Бывший вратарь сборной России, а ныне председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов поделился мыслями о победе национальной команды в матче 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Мальтой (3:1).



«В матче с Мальтой мы увидели нацеленность сборной России на результат, она была сконцентрирована на победе любой ценой — это самое важное. Да, соперник средненький, но, во-первых, играли на выезде, а во-вторых, последние матчи в Лиге наций команда провела неудачно, так что для психологии важно было победить.



Тренерский штаб при подготовке к Мальте сделал максимум. Команда впервые за долгое время собралась в таком составе, а за три дня совместных сборов отладить все игровые взаимодействия невозможно. Комбинационной и зрелищной игры ждать пока не стоит, на этом этапе главное — победы. Без разницы, как они будут добыты. Чувствовалось, что сборная осторожничает, дорожит результатом. Думаю, от игры к игре все будут прибавлять в уверенности — как команда в целом, так и футболисты по отдельности. А уже на чемпионате Европы качество игры будет намного выше — для этого нужно больше времени на подготовку.



Победа Словении над Хорватией удивила — до начала отбора хорваты были явными фаворитами нашей группы. Следующий тур со словенцами будет очень сложным, хоть мы и играем дома. Это матч за шесть очков. Уверен, тренерский штаб сборной приложит максимум усилий, чтобы подготовить команду тактически и ментально», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Это очень грустно, но сборная Мальты играет в футбол ничуть не хуже нас». Аналитик «Чемпионата» Михаил Гончаров сильно разочарован стартовым матчем команды Станислава Черчесова в отборе к ЧМ-2022.