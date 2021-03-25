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Арсен Захарян — в стартовом составе сборной России U21 на матч Евро-2021 с Исландией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21. Встреча пройдёт в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.



Сборная России U21: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Глебов, Обляков, Макаров, Захарян, Лесовой, Чалов.

Запасные: Адамов, Ломаев, Голубев, Грулёв, Калугин, Круговой, Куликов, Ломовицкий, Сулейманов, Тюкавин, Умяров, Уткин.

Сборная Исландии U21: Гуннарссон, К. Тордарсон, Лейфссон, Торкельссон, Гюннарсон, Хёукссон, С. Тордарсон, Виллюмссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Йоуханнессон.

Запасные: Э. Олафссон, Валдимарссон, Бьярксон, Фридрикссон, Хельгасон, Ингимюндарсон, И. Оулафссон, Паульмасон, Виллюмссон, Андерсон, Бальдюрссон, Финнссон.

Напомним, что помимо Исландии соперниками россиян по групповому этапу будут Франция и Дания. С французами национальная команда сыграет 28 марта, а с датчанами — 31 марта.