Арсен Захарян — в стартовом составе сборной России U21 на матч Евро-2021 с Исландией

Стал известен стартовый состав сборной России на матч первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21. Встреча пройдёт в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Исландия.
Сборная России U21: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Глебов, Обляков, Макаров, Захарян, Лесовой, Чалов.
Запасные: Адамов, Ломаев, Голубев, Грулёв, Калугин, Круговой, Куликов, Ломовицкий, Сулейманов, Тюкавин, Умяров, Уткин.
Сборная Исландии U21: Гуннарссон, К. Тордарсон, Лейфссон, Торкельссон, Гюннарсон, Хёукссон, С. Тордарсон, Виллюмссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Йоуханнессон.
Запасные: Э. Олафссон, Валдимарссон, Бьярксон, Фридрикссон, Хельгасон, Ингимюндарсон, И. Оулафссон, Паульмасон, Виллюмссон, Андерсон, Бальдюрссон, Финнссон.
Напомним, что помимо Исландии соперниками россиян по групповому этапу будут Франция и Дания. С французами национальная команда сыграет 28 марта, а с датчанами — 31 марта.
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