Илкай Гюндоган сравнил Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолу

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сравнил работу тренеров Юргена Клоппа, под руководством которого он выступал в дортмундской «Боруссии», и Хосепа Гвардиолы – главного тренера «горожан».
«Пеп и Юрген – очень разные тренеры. Оба великолепны, и у меня есть тип личности, с которым удаётся ладить. Но Клопп – мотиватор, который готовит вас к битве, в то время как Гвардиола – тот, кто уделяет невероятное внимание тактическим деталям игры. Ему всегда нужен план, чтобы увидеть закономерности в игре. Вот почему ему нравятся умные, гибкие и универсальные игроки», – цитирует Гюндогана Mr Porter.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» с 71 очком лидирует в таблице, опережая «Манчестер Юнайтед» на 14 очков, но имея на один сыгранный матч больше. 3 апреля подопечные Гвардиолы встретятся с «Лестером».
- 25 марта 2021
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