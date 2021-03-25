Молодёжная сборная России разминалась под Шнурова перед матчем с Исландией на Евро-2021

Во время разминки молодёжных сборных России и Исландии на Евро-2021 среди команд U21 организаторы включили песню Сергея Шнурова «Дорожная», написал в своём телеграм-канале Михаил Моссаковский.



Напомним, что встреча первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 пройдёт 25 марта в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер» и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Помимо Исландии, соперниками россиян по групповому этапу будут Франция и Дания. С французами национальная команда сыграет 28 марта на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия). Начало – в 22:00 мск. С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.

По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.