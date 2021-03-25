Кирьяков: эта молодёжка может бороться за первое место

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о молодёжной сборной России, которая выступает на Евро-2021.



«Мы все ждали, что наша молодёжная сборная обыграет Исландию, всё-таки это не фаворит группы. Но самым важным для нас будет матч с французами. После него станет ясна наша настоящая сила.



Сейчас у нас в молодёжке хорошая плеяда игроков, почти все из которых играют в основных составах клубов РПЛ и исполняют там очень важную роль. Глядя на этот состав, можно провести параллель с нашей молодёжной сборной, которая выиграла Чемпионат Европы в 90-м году. Тогда мы тоже играли регулярно в старте и были лидерами своих команд.



Мы наконец дождались действительно сильную молодёжку. Это показал отборочный этап — провели уверенно все матчи и получили путёвку в финальную часть турнира. Давно такого не было. Сейчас мы можем бороться как минимум за призы, а как максимум – за первое место.



Не за горами то время, когда почти все эти игроки могут перейти в основную сборную. Сейчас там много футболистов, которым уже за 30. Поэтому хорошо, что у нас есть такая подпитка», – сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, что в первом матче группового этапа сборная России разгромила команду Исландии со счётом 4:1. Соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.