Червиченко: Черчесов вызовами Нойштедтера и Жирова унижает себя

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Станислава Черчесова не вызывать игроков молодёжной сборной России в главную команду из-за Евро-2021.

«Как быть, если молодых не вызывают в главную команду из-за молодёжного Евро? Молодёжная сборная — это, конечно, всё хорошо, но давайте честно: кто её смотрит? За молодёжкой следят либо люди, которые глубоко интересуются футболом, либо люди по случаю. Например, переключают каналы, попадают на футбол и со словами: «О, наши играют!», — остаются следить за трансляцией. К матчам первой сборной люди готовятся: покупают пиво, рыбу. Для них это настоящее событие. Делать какой-то реверанс в сторону молодёжки… Давайте так – попробуйте остановить 100 обычных любителей футбола, попросите назвать последних чемпионов Европы и последних чемпионов мира молодёжного ЧМ. Думаю, вряд ли кто-то выдавит больше одной команды. Зато чемпионов Европы и мира вам с лёгкостью назовут. По таким маленьким штрихам можно понимать значение.



Причину Черчесова о необходимости помочь молодёжной сборной не принимаю. Я очень хорошо относился к Стасу, да и продолжаю хорошо относиться, но вот этими вызовами Нойштедтера и Жирова он унижает в первую очередь себя», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Напомним, что в первом матче группового этапа сборная России разгромила команду Исландии со счётом 4:1. Соперниками россиян по групповому этапу, помимо Исландии, будут Франция и Дания. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.