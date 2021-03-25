Павел Маслов: международные соревнования – это другой уровень

Защитник «Спартака» и молодёжной сборной России Павел Маслов поделился мнением о победном матче с Исландией в первом туре группового этапа Евро-2021 среди команд U21.



«Международные соревнования – абсолютно другое. Отличается от РПЛ. Это другой уровень. Люди играют с большей самоотдачей и напором. Травма? Ничего серьёзного. Завтра пройду дополнительное обследование. Но, думаю, всё хорошо», – сказал Маслов на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что Павел Маслов был заменён на 61-й минуте из-за травмы. Россияне одержали победу над сборной Исландии со счётом 4:1 благодаря голам Фёдора Чалова, Наира Тикнизяна, Арсена Захаряна и Дениса Макарова. Помимо исландцев, соперниками россиян по групповому этапу будут Франция и Дания. С французами национальная команда сыграет 28 марта на стадионе «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия). Начало – в 22:00 мск. С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.



По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.