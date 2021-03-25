Серхио Рамос вышел на второе место по матчам за сборную

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос близок к мировому рекорду. В матче со сборной Греции капитан испанцев вышел на поле в составе национальной сборной 179-й раз. Чаще за национальную команду играл только полузащитник Египта Ахмед Хассан, у которого на пять матчей больше.



В 179 матчах Рамос отличился 23 раза – это восьмой показатель в истории сборной Испании и лучший среди действующих футболистов.



Напомним, что сборная Испании встречается с командой Греции и после первого тайма ведёт в счёте – 1:0. Единственный мяч забил Альваро Мората на 33-й минуте.



В группе B отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная Испании играет с Грецией, Швецией, Косово и Грузией. 28 марта испанцы сыграют в гостях с Грузией, а 31-го примут Косово.