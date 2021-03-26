Испания сенсационно потеряла очки в матче отбора ЧМ-2022 с Грецией
В первом матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Испании принимала национальную команду Греции. Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания) и завершилась сенсационной ничьей 1:1.
Счёт в матче на 33-й минуте открыл нападающий испанцев Альваро Мората. Испания имела ещё несколько голевых моментов за матч, но реализовать их не смогла. А вот сборная Греции нанесла всего один удар по воротам, и он оказался результативным. На 56-й минуте пенальти реализовал Анастасиос Бакасетас. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.
Греция отобрала очки у испанцев, нанеся один удар по воротам за встречу и владея мячом всего 23%. Но, как известно, главные цифры в футболе — на табло.
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