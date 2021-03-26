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Испания сенсационно потеряла очки в матче отбора ЧМ-2022 с Грецией

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Испания сенсационно потеряла очки в матче отбора ЧМ-2022 с Грецией
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В первом матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Испании принимала национальную команду Греции. Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде (Испания) и завершилась сенсационной ничьей 1:1.

Счёт в матче на 33-й минуте открыл нападающий испанцев Альваро Мората. Испания имела ещё несколько голевых моментов за матч, но реализовать их не смогла. А вот сборная Греции нанесла всего один удар по воротам, и он оказался результативным. На 56-й минуте пенальти реализовал Анастасиос Бакасетас. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.

Греция отобрала очки у испанцев, нанеся один удар по воротам за встречу и владея мячом всего 23%. Но, как известно, главные цифры в футболе — на табло.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 1-й тур
25 марта 2021, четверг. 22:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
Греция
1:0 Мората – 33'   1:1 Бакасетас – 56' (пен)
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