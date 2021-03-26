«Торино» отклонил предложение «Ливерпуля» по защитнику Синго
«Торино» отклонил предложение «Ливерпуля» по ивуарийскому защитнику Уилфриду Синго. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, итальянский клуб не согласился продавать 20-летнего футболиста за € 20 млн. Известно, что сам футболист заинтересован в переходе в «Милан».
В нынешнем сезоне Синго провел 23 матча за «Торино», на его счету один гол и три результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. Синго выступает за «Торино» с прошлого сезона, ранее он играл за ивуарийский «Денгуэле».
В Серии А «Торино» после 27 матчей располагается на 17-м месте, находясь в 1 очке от зоны вылета. «Ливерпуль» в АПЛ после 29 туров с 46 очками находится на седьмой строчке, располагаясь в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.
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