«Торино» отклонил предложение «Ливерпуля» по защитнику Синго

«Торино» отклонил предложение «Ливерпуля» по ивуарийскому защитнику Уилфриду Синго. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянский клуб не согласился продавать 20-летнего футболиста за € 20 млн. Известно, что сам футболист заинтересован в переходе в «Милан».

В нынешнем сезоне Синго провел 23 матча за «Торино», на его счету один гол и три результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн. Синго выступает за «Торино» с прошлого сезона, ранее он играл за ивуарийский «Денгуэле».

В Серии А «Торино» после 27 матчей располагается на 17-м месте, находясь в 1 очке от зоны вылета. «Ливерпуль» в АПЛ после 29 туров с 46 очками находится на седьмой строчке, располагаясь в пяти очках от зоны Лиги чемпионов.