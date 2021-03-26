Александр Кержаков: Саенко — жульман. Он пытался подкупить мою бывшую жену

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков высказался об экс-партнёре по национальной команде Иване Саенко.



Напомним, в 2011 году Кержаков после совета Саенко решил вложиться в нефтеперерабатывающий завод под Воронежем. Запуск завода откладывали, а Александр в результате обнаружил, что с его счетов украли 330 млн рублей.



«Общался ли с Саенко после этой истории? Нет. Да это жульман. О чём мне с ним общаться? Зачем? Что он скажет? Что этого не было? Я знаю, что он делал. Знаю, что он пытался подкупить мою бывшую жену, чтобы она сказала неправду про меня. Это есть в уголовном деле. Я знаю, как он обманывал других футболистов, но те, к сожалению, не пошли со мной в суд, потому что не хотели огласки. Если бы я не считал себя самым умным на тот момент, никогда бы такого не произошло. Я же считал, что всё круто, всё точно получится. Не могут же обмануть такие близкие люди», — цитирует Кержакова Sports.ru.

Взял бронзу Евро, играл за «Спартак», а потом попал на 150 млн и исчез. Где теперь Саенко От Бундеслиги до забвения – всего за три года.