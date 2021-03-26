Станислав Черчесов: выспались после Мальты и больше внимания уделили восстановлению

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии команды в преддверии матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией. На днях национальная команда победила Мальту в 1-м туре (3:1).



«Опыт трёх игр на сборе у нас есть. Свои выводы сделали. После Мальты прилетели, выспались. Больше внимания уделили восстановлению. Есть несколько игроков, которые под вопросом. Но у нас сегодня и завтра целый день. Чуть попозже примем решение по составу, исходя из их состояния», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч сборных России и Словении состоится завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.