Станислав Черчесов: выспались после Мальты и больше внимания уделили восстановлению

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии команды в преддверии матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией. На днях национальная команда победила Мальту в 1-м туре (3:1).
«Опыт трёх игр на сборе у нас есть. Свои выводы сделали. После Мальты прилетели, выспались. Больше внимания уделили восстановлению. Есть несколько игроков, которые под вопросом. Но у нас сегодня и завтра целый день. Чуть попозже примем решение по составу, исходя из их состояния», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч сборных России и Словении состоится завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.
- 26 марта 2021
-
13:46
-
13:40
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:09
-
13:01
-
12:42
-
12:41
-
12:26
-
12:13
-
12:04
-
11:58
-
11:58
-
11:47
-
11:36
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:49
-
10:32
-
10:24
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:42
-
09:42
-
09:24
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:04
-
07:13