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Станислав Черчесов: выспались после Мальты и больше внимания уделили восстановлению

Станислав Черчесов: выспались после Мальты и больше внимания уделили восстановлению
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии команды в преддверии матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 со Словенией. На днях национальная команда победила Мальту в 1-м туре (3:1).

«Опыт трёх игр на сборе у нас есть. Свои выводы сделали. После Мальты прилетели, выспались. Больше внимания уделили восстановлению. Есть несколько игроков, которые под вопросом. Но у нас сегодня и завтра целый день. Чуть попозже примем решение по составу, исходя из их состояния», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч сборных России и Словении состоится завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.

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