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Антон Заболотный поздравил молодёжную сборную России с победой над Исландией

Антон Заболотный поздравил молодёжную сборную России с победой над Исландией
Футбол / Сборная России 0

Нападающий сборной России Антон Заболотный поздравил молодёжную национальную команду с победой над Исландией (4:1).

«Смотрел молодежку. Хочу поздравить ребят с победой. Они молодцы, поддерживал их с первой минуты до последней», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче первого тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России встретилась с национальной командой Исландии. Игра проходила в венгерском городе Дьёр на стадионе «Альцуфер» и завершилась со счётом 4:1 в пользу россиян.

Матч сборных России и Словении состоится завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Ди Белло.

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