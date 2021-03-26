Городовой: чуть не сломался психологически. Поездка в монастырь поставила мозги на место

Голкипер «Рубина» Алексей Городовой, выступающий на правах аренды за «СКА-Хабаровск», рассказал, как травмы помешали закрепиться в основе казанского клуба.



«Когда пришёл в «Рубин», я был не в самой лучшей форме из-за того, что не тренировался с командой 3,5 месяца. Мне написал Малафеев из «Зенита» и спросил: «Не хочешь к нам в аренду в «Зенит-2»? Мы собираемся укомплектовать команду хорошими ребятами, потому что есть задача остаться в первой лиге». Я был не против, руководство «Рубина» одобрило, и я поехал в Питер. Набрали много очков, и я даже начал тренироваться с основной командой «Зенита», попадал в заявку, когда у Лунёва травма была. Летом вернулся в «Рубин», где были Дюпин и Коновалов. На сборах все играли по очереди, но ближе к концу уже Дюпа почти всегда выходил в старте. В последних играх он действовал не очень удачно, и тренеры стали сомневаться, кто начнёт сезон. Я был в отличной форме, и перед первым матчем с «Локомотивом» ко мне подошли и сказали: «Ты будешь основным, мы в тебя верим. Мы видим в тебе хорошего вратаря и хотим дать тебе шанс». Уже на предыгровой тренировке иду в стык, падаю – вывих локтя. Меня с криками увозят с поля, закатали руку в гипс, и игру с «Локомотивом» я уже смотрел с трибуны.



Восстанавливался больше трёх месяцев, как мог форсировал подготовку. Тренируюсь неделю, играем в футбол. Я принимаю мяч, разворачиваюсь, и Даня Степанов — хотел перехватить мяч — въехал мне железными бутсами в ногу и сломал палец. В тот момент я чуть сам не сломался психологически. Было очень тяжело эмоционально. Казалось, весь мир против меня. Слёзы наворачивались. Хорошо, что жена была рядом, помогала, поддерживала. Сайманов тоже разговаривал со мной: «Лёх, да не переживай, всё нормально, всем тебе поможем. Мы за тобой следим, ты нам нужен». Козко сказал: «Лёх, я не знаю, что с тобой происходит. Есть место под Нижним Новгородом, село Дивеево. Это одно из святейших мест России, там монастыри. Поезжай туда, сходи в храм, помолись. Просто побудь там немножечко. Может быть, что-то наладится». Подумали с женой, почему нет? Взял корсет на ногу и на костылях поехал. Дня 3-4 там побыли: попили святой водички, постояли на службах. Немного разгрузились от суеты. Эта поездка поставила мне мозги на место», — цитирует Городового пресс-служба «СКА-Хабаровска».

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