Данил Глебов: думаю, с Францией будет тяжёлая игра

Полузащитник «Ростова» и молодёжной сборной России Данил Глебов рассказал о настрое на оставшиеся матчи группового этапа Евро-2021 среди команд U21.
«Посмотрел первый тайм игры Франции. Думаю, будет тяжелая игра. Мы на подъёме сейчас. Увидим, что будет 28 марта. Новички хорошо влились, чувствуют себя комфортно. Ребята и тренерский штаб поддержали. Вчера вышли, хорошо сыграли. Мы должны отталкиваться от своей игры. Гнуть свою линию: неважно, Франция или Дания», – сказал Глебов на пресс-конференции.
Напомним, что сборная России U21 сыграет с командой Франции 28 марта в 22:00 мск.
В первом туре Евро-2021 Россия обыграла Исландию со счётом 4:1, Франция уступили Дании – 0:1.
Россия выступает в группе C вместе с Исландией, Францией и Данией. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.
- 26 марта 2021
-
17:33
-
17:31
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:58
-
16:51
-
16:46
-
16:26
-
16:25
-
16:19
-
16:12
-
16:10
-
15:59
-
15:59
-
15:55
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
14:51
-
14:49
-
14:27
-
14:17
-
14:11
-
13:56
-
13:55
-
13:46
-
13:40
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:26
-
13:21
-
13:09
-
13:01