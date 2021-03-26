Данил Глебов: думаю, с Францией будет тяжёлая игра

Полузащитник «Ростова» и молодёжной сборной России Данил Глебов рассказал о настрое на оставшиеся матчи группового этапа Евро-2021 среди команд U21.



«Посмотрел первый тайм игры Франции. Думаю, будет тяжелая игра. Мы на подъёме сейчас. Увидим, что будет 28 марта. Новички хорошо влились, чувствуют себя комфортно. Ребята и тренерский штаб поддержали. Вчера вышли, хорошо сыграли. Мы должны отталкиваться от своей игры. Гнуть свою линию: неважно, Франция или Дания», – сказал Глебов на пресс-конференции.

Напомним, что сборная России U21 сыграет с командой Франции 28 марта в 22:00 мск.

В первом туре Евро-2021 Россия обыграла Исландию со счётом 4:1, Франция уступили Дании – 0:1.

Россия выступает в группе C вместе с Исландией, Францией и Данией. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.