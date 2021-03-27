Альмирон: хотел бы играть в команде, которая борется за более высокие места, чем «Ньюкасл»

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Парагвая Мигель Альмирон выступил с неоднозначным заявлением относительно своего будущего.
«Если честно, я хотел бы играть в команде, которая борется за более высокие места, чем «Ньюкасл Юнайтед». Однако я могу сказать, что я счастлив быть частью «сорок» и чувствую себя комфортно в Ньюкасл-апон-Тайне.
У нас с семьёй всё в порядке. Сейчас, во время пандемии коронавируса, мы стараемся не выходить слишком часто на улицу. Мы должны быть благодарны судьбе, что мы здоровы. Недавно я восстановился после травмы. Слава Богу, я уже работаю у общей группе в «Ньюкасле».
Не могу дождаться того момента, когда снова надену футболку сборной Парагвая. Мысленно я с нашими болельщиками и могу представить их негодование после того, как отборочные матчи Чемпионата мира-2022 в этом месяце были перенесены из-за роста случаев заболевания COVID-19 в Южной Америке. Желаю парагвайскому народу быть терпеливым и позаботиться о себе во время пандемии», — приводит слова Альмирона Goal.com со ссылкой на парагвайскую радиостанцию ABC Cardinal.
Мигель Альмирон 31 января 2019 года заключил контракт с «Ньюкасл Юнайтед» на пять с половиной лет, перейдя из клуба MLS «Аталанта Юнайтед». Сумма трансфера составила € 24 млн. На тот момент этот трансфер был самым дорогим в истории клуба с северо-востока Англии.
В нынешнем сезоне АПЛ 27-летний парагваец провёл 25 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. «Ньюкасл», набрав 28 очков, занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в двух очках от зоны вылета.
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