Маркизио: удивлён, что «Ювентус» никак не может выиграть Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио удивлён, что клуб давно не может выиграть Лигу чемпионов.
«Групповой этап «Ювентус» прошёл легко, без каких-либо проблем. Я не понимаю, почему команда регулярно выигрывает чемпионат Италии, а Лигу чемпионов не может. Я никогда не смогу объяснить себе это.
По статистике, команды, которые регулярно выигрывают чемпионат, обязательно побеждают и в Лиге чемпионов. Интенсивность и скорость игры совершенно разные, за границей они работают по-другому. Эвра говорил, что тренировался меньше, но с очень высокой интенсивностью. Так и проходят матчи.
Конец победной серии в чемпионате? Ювентус должен видеть позитив: к команде присоединились хорошие молодые футболисты, такие,2 как Маккенни и Кьеза. После 9 лет побед год перехода – это нормально, это не неудачный сезон. После всех побед и трофеев такой год кажется странным, но это вполне нормально», – цитирует Маркизио juvecanal.
После 27 туров Серии А «Ювентус» с 55 очками занимает 3-е место. 3 апреля подопечные Пирло встретятся в дерби с «Торино».
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