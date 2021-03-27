На форварда «Арсенала» Ляказетта претендуют три клуба
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. За 29-летним французом следят «Севилья», «Атлетико» и «Рома», информирует ESPN.
Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июля 2022 года. «Канониры» могут продать Александра ближайшим летом, чтобы не отпускать его через год бесплатно, на правах свободного агента. Переговоры о возможной пролонгации сотрудничества сторон ещё не начались.
«Атлетико», «Севилья» и «Рома следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.
В сезоне-2020/2021 Ляказетт провёл за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.
«Арсенал» может расстаться сразу с пятью футболистами в летнее трансферное окно
Рекомендуем вам
- 27 марта 2021
-
00:52
-
00:36
-
00:17
-
00:11
-
00:06
-
00:01
- 26 марта 2021
-
23:13
-
23:13
-
23:09
-
22:42
-
22:20
-
22:13
-
22:07
-
22:03
-
21:44
-
21:43
-
21:33
-
21:26
-
21:22
-
21:01
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:09
-
19:56
-
19:42
-
19:41
-
19:05
-
19:05
-
18:51
-
18:18
-
17:51
-
17:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам