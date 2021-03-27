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На форварда «Арсенала» Ляказетта претендуют три клуба

На форварда «Арсенала» Ляказетта претендуют три клуба
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. За 29-летним французом следят «Севилья», «Атлетико» и «Рома», информирует ESPN.

Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июля 2022 года. «Канониры» могут продать Александра ближайшим летом, чтобы не отпускать его через год бесплатно, на правах свободного агента. Переговоры о возможной пролонгации сотрудничества сторон ещё не начались.

«Атлетико», «Севилья» и «Рома следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 35 млн.

В сезоне-2020/2021 Ляказетт провёл за «Арсенал» 34 матча, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

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