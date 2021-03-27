Ибрагимович, Кьеллини и Мхитарян – в списке лучших потенциально свободных агентов Серии А

Итальянский новостной портал Football Italia опубликовал список лучших футболистов чемпионата Италии, чьи контракты истекают уже ближайшим летом.

Так, в списке оказались такие известные футболисты, как Александр Коларов, Эшли Янг (оба – «Интер»), Джорджо Кьеллини, Джанлуиджи Буффон (оба – «Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма, Златан Ибрагимович и Хакан Чалханоглу (все – «Милан»), Эльсеид Хюсай, Никола Максимович (оба – «Наполи»), а также футболисты «Ромы» — Генрих Мхитарян, Жуан Жезус и Бруно Перес.

«Интер» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. У ближайшего преследователя, «Милана», 59 очков, но на один матч больше. Замыкает тройку «Ювентус» (55), а за ним располагаются «Аталанта» (55) и «Наполи» (53).