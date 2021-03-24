Антонио Конте может покинуть «Интер» и возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте может подать в отставку, если клуб не гарантирует ему новые трансферы, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По данным источника, в случае ухода из «Интера» специалист может возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм Хотспур». Отмечается, что заработная плата Конте в миланском клубе составляет € 12 млн за сезон, и никакой другой итальянский клуб не будет платить ему такую сумму, поэтому возвращение в АПЛ – более реальное решение для специалиста, который ранее возглавлял «Челси».
Конте возглавил «Интер» летом 2019 года. Под его руководством «нерадзурри» в первом сезоне заняли второе место в чемпионате. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов команда не смогла, зато дошла до финала Лиги Европы. В этом розыгрыше главного еврокубка миланцы финишировали четвёртыми в группе. В чемпионате Италии «Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 65 очков.
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