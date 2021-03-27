Игрок «Милана» Тонали получил трёхматчевую дисквалификацию на молодёжном Евро — 2021

20-летний полузащитник «Милана» и молодёжной сборной Италии Сандро Тонали получил трёхматчевую дисквалификацию и пропустит оставшиеся матчи групповой стадии молодёжного Евро — 2021. Об этом сообщает Football Italia.
В конце матча 1-го тура групповой стадии со сборной Чехии (1:1) он заработал прямую красную карточку, наступив шипами на ногу лежавшему на газоне игроку чехов Ондржею Шашинке.
В следующей игре сборная Италии встретится с Испанией (27 марта), а в заключительном матче группового этапа – со Словенией (30 марта).
В текущем сезоне Тонали принял участие в 33 матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Он арендован за € 10 млн у «Брешии», в конце этого сезона будет активирована обязательная опция выкупа за € 20 млн.
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