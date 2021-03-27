«Даже если б курил кальян — ни на что бы не повлияло». Павлюченко — об игре со Словенией

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал об ответном матче отборочного цикла к ЧМ-2010 со Словенией (0:1), который состоялся в 2009 году.



«Вечерами за день до игры мы обычно сидели в гостинице за чаем и кофе, общались с Гусом, слушали байки Бородюка — примерно так было и в Мариборе. Плюс перед сном я созвонился с семьёй и начал настраиваться: «Завтра надо выйти и забить».



Потом уже раздули про кальяны: что мы курили, а не тренировались. В Марибор мы прилетели за день до игры. Какие расслабоны? И я вообще никогда не курил кальян. И даже если бы курил, это ни на что бы не повлияло. Вот Жирков иногда любит это дело, но двигается до сих пор больше всех.



Раньше вообще курили в перерывах: в «Роторе» старшие ребята дымили в туалете, а потом выходили на второй тайм и побеждали. Наше поражение — вообще про другое.



Перед игрой увидели Дмитрия Медведева. Мы разминались, он шёл на трибуну и поздоровался. Возможно, это как-то успокоило. Установка от Гуса тоже была обычной: простые мотивационные слова и объявление состава: «Я в вас верю, вы лучшие». В сборной же все взрослые люди, отдельных слов нам не надо. И эти взрослые люди проиграли психологически.



Надо было выходить и обыгрывать Словению, а мы расслабились — и нас как погнали! Это было видно по первым минутам, когда нас спасал Акинфеев. Ещё поле узкое, стадион маленький, но агрессивный, и нас гонят словенцы. Сразу понял, что игра не складывалась, но сделать мы ничего не могли. Почему? Не могу сказать. Сказался тот самый недонастрой и расслабленное состояние. Помимо пары ударов и проходов в конце матча, мы ничего не создали», — написал Павлюченко в своей колонке для «Чемпионата».

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