Голкипер сборной Польши заразился коронавирусом накануне матча отбора ЧМ-2022
Голкипер «Болоньи» и сборной Польши Лукаш Скорупски заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN).
Симптомы заражения начали проявляться у футболиста 25 марта. Результат текста Скорупски на коронавирус оказался положительным, и вратарь был изолирован от команды. Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился полузащитник «Лидс Юнайтед» и польской национальной команды Матеуш Клих.
Напомним, завтра, 28 марта, сборная Польши проведёт матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с национальной командой Андорры. Встреча состоится на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало встречи — в 21:45 мск.
Футболист сборной Польши сдал положительный тест на коронавирус
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