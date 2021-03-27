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Голкипер сборной Польши заразился коронавирусом накануне матча отбора ЧМ-2022

Голкипер сборной Польши заразился коронавирусом накануне матча отбора ЧМ-2022
Футбол / Прочие турниры 0

Голкипер «Болоньи» и сборной Польши Лукаш Скорупски заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN).

Симптомы заражения начали проявляться у футболиста 25 марта. Результат текста Скорупски на коронавирус оказался положительным, и вратарь был изолирован от команды. Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился полузащитник «Лидс Юнайтед» и польской национальной команды Матеуш Клих.

Напомним, завтра, 28 марта, сборная Польши проведёт матч 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с национальной командой Андорры. Встреча состоится на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало встречи — в 21:45 мск.

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