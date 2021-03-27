Джикия: Хорватия — фаворит нашей группы. То, что она проиграла, нам на руку

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал результаты матчей 1-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе H.



«Самое главное, что победили после длительной безвыигрышной серии и начали новый турнир с трёх очков. Если посмотреть на результаты других отборочных матчей, то видно, как и другие команды уровнем ниже цепляются, борются. А вот качество игры, согласен, в следующих играх нам надо улучшать. Конечно, есть на что обратить внимание, чем и занимаемся. Нужно сделать работу над ошибками и показать её результаты со Словенией и Словакией.



Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и результатов. Но Хорватия — фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, — не буду скрывать, нам на руку», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».



В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Словении принимала национальную команду Хорватии. Встреча прошла на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В другом матче группы Н сборная Кипра принимала Словакию. Встреча, прошедшая на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр), завершилась ничьей со счётом 0:0.

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