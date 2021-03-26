«Не ожидал». Дзюба — об осечках конкурентов сборной России по группе

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал результаты матчей 1-го тура европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе H.



«Я понимал, что Хорватии будет тяжело, но не ожидал, что выиграет Словения. Также не ожидал, что Кипр сыграет вничью со Словакией. Судя по обзору, Кипр даже был ближе к победе. Но мы понимали, что группа очень непростая, ровная. Наверное, всё будет решаться в наших матчах со Словенией, Словакией и Хорватией. Плюс, конечно, нужно не потерять очки с Мальтой и Кипром. Кто меньше потеряет, тот и будет на вершине. В любом случае будет очень интересно», — сказал Дзюба в интервью для пресс-службы сборной России.



В матче 1-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Словении принимала национальную команду Хорватии. Встреча прошла на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В другом матче группы Н сборная Кипра принимала Словакию. Встреча, прошедшая на стадионе «ГСП» в Никосии (Кипр), завершилась ничьей со счётом 0:0.

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