Аршавин: 17-летний Захарян круче меня в этом возрасте, я в 19 лет по 20-30 минут играл

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Динамо» и молодёжной сборной России Арсене Захаряне.



«Захарян — это большой талант. Что мне бросилось в глаза, я еще в «Динамо-2» это увидел, он двумя ногами почти одинаково играет. Быстрый, хорошо сложенный, по фактуре уже почти как мужчина.



Кто сильнее 17-летний Аршавин или 17-летний Захарян? Я даже в 19 лет по 20-30 минут играл в РПЛ, а Захарян уже в основе выходит. 17-летний Захарян круче Аршавина, но надо смотреть, что будет дальше, где я прибавил, а Захарян может не прибавить», — сказал Аршавин в интервью Тимуру Журавелю в его «телеграме».

Напомним, Захарян стал самым молодым автором гола финальных турниров молодёжного чемпионата Европы. Он отметился голом в матче 1-го тура групповой стадии молодёжного чемпионата Европы (U-21) со сборной Исландией (4:1).