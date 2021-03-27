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Никита Калугин: сегодня будем разбирать сборную Франции

Никита Калугин: сегодня будем разбирать сборную Франции
Футбол / Сборная России 0

Защитник «Сочи» и молодёжной сборной России Никита Калугин поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы с Францией.

«У нас в команде 23 человека. Все хотят играть, сегодня играют Дивеев-Евгеньев, завтра могут играть другие. Уверен на 100 процентов, что выйдем подготовленными к игре с Францией. Сегодня будем разбирать соперника.

Что касается адаптации Захаряна в сборной, у нас дружный коллектив, любой может влиться. Никто не ощутит никаких проблем, будет чувствовать себя комфортно. Захаряна хорошо приняли, он показал хороший матч. В этом плане всё положительно», — передаёт слова Калугина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Матч Россия — Франция состоится завтра, 28 марта, на стадионе «Халадаш» в Самбатхее (Венгрия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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