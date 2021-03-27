Галактионов: все готовы к матчу с Францией, у Маслова повреждения нет

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов рассказал о подготовке команды к матчу группового этапа чемпионата Европы с Францией.



«У нас не 11 игроков, а 23. Тот же Никита Калугин может играть и на фланге обороны, и в центре защиты. С учётом того, что мы приехали решать свои задачи, предпримем всё для этого. Наши футболисты любимы, они показывают, что могут завоёвывать сердца болельщиков.



Фигурное катание не обходит вниманием наших игроков. На различных сборах показывали примеры МЧМ по хоккею, национальные сборные по футболу, хоккею. Ребята с большим уважением относятся к разным видам спорта. Мы очень счастливы, что ребята завоёвывают награды.



Расклад после первого матча никак не поменялся. Любые очки на вес золота. Мы готовимся к завтрашней игре, как и планировалось, с учётом своего стиля, качеств и акцента на соперниках. Все готовы к игре, у Маслова повреждения нет», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Галактионов: понимаем — хвалебные отзывы могут резко измениться в другую сторону