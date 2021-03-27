Самедов: к сборной России не совсем справедливое отношение. Команда всегда под прицелом

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией.



«Словенцы – очень хорошая команда, расклады 50 на 50. Но мы играем дома, поэтому у нас хорошие шансы на победу. Что касается того, что от молодёжной сборной впечатления у болельщиков лучше, чем от основной, то у нас так повелось – от чего-то другого впечатления лучше. К национальной сборной России такое отношение, на мой взгляд, не совсем справедливое. Ребята вышли, добились необходимого результата. А так команда всегда под прицелом. Абсолютно не важно, какой будет счёт, главное – добиться сегодня победы», – сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.

Матч Россия — Словения состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Словения.