Б. Игнатьев — о сборной России: мы же не можем всё время угождать болельщикам

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 Россия — Словения.



«Жду сегодня сложной игры. Как для одной, так и для другой команды. Если говорить про нашу сборную, то этот матч будет сложнее с точки зрения противостояния, противоборств. Убежден, что по качеству футболистов Словения превосходит Мальту, но, с другой стороны, я вижу несколько иной уровень мотивации. Сегодня всё будет по-другому. Эта игра даёт огромное преимущество для наших футболистов. В случае победы мы выходим на лидирующее положение. Меня даже не разочарует качество игры. Сегодня должен быть настоящий бой с положительным результатом.



Силы приблизительно равны. У них эмоций побольше после победы над Хорватией. У нас – времени на восстановление и зрители на нашем стадионе.



Мы же не можем всё время угождать болельщикам. Болельщик должен остро реагировать на ситуацию в конце турнирной таблицы. Перед командой стоит задача – нужно попасть на ЧМ. Решат они эту задачу – поаплодируем и будем говорить о качестве игры. Вот здесь будет возможность у болельщиков высказать, что они думают и хотят с точки зрения раскрашивания новогодней ёлки, скажут, каких игрушек не будет хватать в игровом потенциале нашей команды. А если реагировать на каждую игру наших футболистов – это будет непрофессионально. Но болельщик имеет право на всё, любая победа — это и есть решение поставленной задачи», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Уткин: отборочный турнир для сборной России начинается сегодня. Вперёд, «стасики»!