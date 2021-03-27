Александр Медведев: рано дуть в фанфары. Готовимся к Словакии

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России над командой Словении в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 (2:1).



«Хочу всех болельщиков сборной России поздравить с этой победой. Нам противостоял очень сильный соперник. Неслучайно они обыграли Хорватию – вице-чемпиона мира. Помимо таких звёздных игроков как Облак и Иличич, который забил потрясающий гол с левой ноги, все остальные футболисты тоже играют в европейских клубах. Наша команда показала очень слаженную и самоотверженную работу. Также на матче было 13 тыс. болельщиков, нигде в Европе не найдёшь такого количества зрителей, которые оказали сборной поддержку. Но останавливаться на достигнутом рано. Следующая игра со Словакией. В фанфары дуть рано, готовимся к Словакии», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.



В эту международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).