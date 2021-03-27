Широков: уровень Словении, как у нас. Не играли с преимуществом, реализовали полумоменты

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал победу сборной России над командой Словении во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 (2:1).

«Не сказал бы, что первый тайм был шикарным. Реализовали те полумоменты, которые создали. Хотелось бы большего, но для начала отбора – хорошо, что выиграли. Две победы на старте, теперь пусть словенцы думают, как нас обыграть, гандикап – уже хорошо.

Не напрягала ли игра Шунина? Меня – нет, главное, чтобы он команду не напрягал, чтобы мы не пропускали. Выходы – да, не его сильная сторона, но больших ошибок Антон не допустил. Выручить мог, но больших претензий к нему нет. Пока не вижу смысла поднимать вратарский вопрос. Есть хорошие ребята, которые растут, они поджимают. А там уже посмотрим, кто будет играть.

Дзюба подустал, нужна была свежая кровь, поэтому вышел Заболотный. Но да, не всегда получалось цепляться за мяч, но многое же зависит от передач – не всегда же у нас идеально их отдают. Дзюба выиграл весь верх? Там его знакомый Мевля, он делал из него, что хотел.

Уровень словенцев – такой же, как у нас. Мы не играли с преимуществом, реализовали полумоменты и из-за этого победили. Они тоже имели моменты, забить не смогли. Но словенцам тяжелее – по большому счёту в атаке у них один человек, и тот создавал проблемы и забил. А у нас вариативности побольше – Головин, Миранчук, Дзюба. Есть, кому играть», – сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Россия набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.



В эту международную паузу подопечным Станислава Черчесова также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).