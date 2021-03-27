Черчесов: в концовке нам нужны были способности Мухина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии Алексея Ионова, поделился мнением об игре дебютанта Максима Мухина и ответил на вопрос, почему выпустил Антона Заболотного.

«Ионов не был готов к игре. У него сохранился спазм, решили не рисковать. Также и по Саше Головину. В перерыве сказал, что есть сомнения в мышце. Поменяли после трёх минут на всякий случай, потому что не захотели рисковать. У нас ещё два дня до Словакии. Посмотрим на их состояние.



Мухин играет в футбол, поэтому он и в сборной. В концовке нам были нужны его способности: он перекрывает зоны, быстрый, мобильный. Уверены в тех игроках, кого мы вызываем, поэтому никаких сомнений по нему не было.



Выход Заболотного не связан с тем, что мы играли в Сочи. Имеет значение характер матча. Словенцы перехватили инициативу. Нам нужен был игрок более мобильный, более быстрый, который перекрывает зоны. Антон в «Сочи» играет в 5-4-1, поэтому вышел он. Он вышел играть не нападающего, а играть по опорному полузащитнику. Это тактический ход, который он и в Турции великолепно выполнил, и сегодня всё сделал хорошо», – передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сборная России обыграла Словению со счётом 2:1. Подопечные Черчесова набрали 6 очков и возглавили турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.



В эту международную паузу России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).