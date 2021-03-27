Сербия — Португалия: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022
Стали известны стартовые составы сборных Сербии и Португалии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Сербия: Дмитрович, Павлович, С. Митрович, Миленкович, Гудель, Тадич, Костич, Милинкович-Савич, Лазович, А. Митрович, Влахович.
Запасные: Райкович, Николич, Петкович, Спайич, Максимович, Радоньич, Йович, Живкович, Крстичич, Груич, Ристич, Джуричич.
Португалия: Лопеш, Диаш, Фонте, Седрик, Канселу, Фернандеш, Бернарду Силва, Данилу, Оливейра, Жота, Роналду.
Запасные: Са, Руй Силва, Луиш Нету, Дуарте, Мендеш, Андре Силва, Пальинья, Рафа Силва, Саншеш, Невеш, Педру Нету, Фелиш.
Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде, стартовый свисток прозвучит в 22:45.
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