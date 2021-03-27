Модрич вышел в единоличные лидеры по количеству матчей за сборную Хорватии

Хорватский полузащитник Лука Модрич провёл за сборную 135-й матч и обогнал по этому показателю защитника Дарио Срну, завершившего своё выступление в национальной сборной в 2016 году.



После Модрича и Срны по количеству игр, проведённых за национальную команду, располагаются Стипе Плетикоса (114 матчей), Иван Ракитич (106), Йосип Шимунич (105), Ивица Олич (104), Ведран Чорлука (103).



В матче 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 сборная Хорватии принимает команду Кипра. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Руевица» в городе Риека. К 57-й минуте встречи счёт 1:0 в пользу хозяев.



Кроме Хорватии и Кипра, в группе H выступают сборные России, Словакии, Словении и Мальты. Следующий матч хорваты проведут 30 марта дома с Мальтой.