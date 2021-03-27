Дзюба — о рекорде Кержакова: понимаю, что осталось два гола, чтобы войти в историю

Форвард «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, который оформил дубль в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира – 2022 с командой Словении (2:1), высказался о возможном рекорде по количеству голов за национальную команду.
«Посвящаю голы Словении своим детям. Два мальчика — два гола. Когда постоянно говорят о повторении рекорда Кержакова, конечно, понимаю, что один гол остался до него, а два — войти в историю. Когда первый гол я забил и угрожал побить его рекорд, он меня классно подколол, мол, Лодыгина и Реброва я уже обошёл. Хотелось бы побить его рекорд, но я не загадываю, поживём — увидим. Для начала надо хотя бы догнать Сашу», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной России, опубликованном на YouTube.
Александр Кержаков забил 30 голов за сборную России, Дзюба — 29 голов.
- 27 марта 2021
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