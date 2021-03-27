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Сборная Мальты обыгрывает Словакию после первого тайма

Сборная Мальты обыгрывает Словакию после первого тайма
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Мальты в гостях обыгрывает команду Словакии со счётом 2:0 после первого тайма.

На 16-й минуте Люк Гамбин открыл счёт в матче после передачи Джозефа Мбонга, а на 19-й Райан Камензули ассистировал Александеру Сатариано, который увеличил преимущество Мальты.

Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит на «Сити Арене Трнава» в Словакии.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистенты — Андреас Хайненрайх и Маркус Гучи. Резервный рефери — Киристян-Петру Чокирка.

Словакия и Мальта находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Россия, Словения и Кипр.

В первом туре словаки сыграли вничью с Кипром – 0:0, Мальта уступила России – 1:3.

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