Сборная Мальты обыгрывает Словакию после первого тайма

Сборная Мальты в гостях обыгрывает команду Словакии со счётом 2:0 после первого тайма.



На 16-й минуте Люк Гамбин открыл счёт в матче после передачи Джозефа Мбонга, а на 19-й Райан Камензули ассистировал Александеру Сатариано, который увеличил преимущество Мальты.



Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит на «Сити Арене Трнава» в Словакии.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистенты — Андреас Хайненрайх и Маркус Гучи. Резервный рефери — Киристян-Петру Чокирка.



Словакия и Мальта находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Россия, Словения и Кипр.



В первом туре словаки сыграли вничью с Кипром – 0:0, Мальта уступила России – 1:3.