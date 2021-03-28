Дель Боске: Рикельме мог стать звездой «Реала»

Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске поделился мнением о том, что Хуан Роман Рикельме мог стать футболистом «сливочных».

«Я думаю, он мог бы сыграть за «Реал Мадрид». Это просто, я думаю, но если бы он выступал за «Реал», то считаю, что он мог бы стать звездой нашего клуба. Игроки, которые приходят в «Реал Мадрид», – хорошие игроки, и тот, кто преуспевает, добивается успеха», – цитирует Дель Боске испанское издание Marca.

Напомним, что Висенте дель Боске возглавлял «сливочных» с 1999 по 2003 год.

Рикельме выступал за «Боку Хуниорс», «Барселону», «Вильярреал» и «Арзентинос Хуниорс».

В текущем сезоне испанской Примеры «Реал» с 60 очками занимает третье место. В 29-м туре «сливочные» 3 апреля примут «Эйбар».